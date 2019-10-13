Екатеринбург, , 22:07 — REGNUM Жители Екатеринбурга отдали свои голоса за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода. Таковы данные exit-poll.

Храм Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода Екатеринбург.рф

Площадку на улице Горького поддержали большинство горожан. А вот место за Макаровским мостом оказалось в аутсайдерах.

Отметим, сейчас в здании мэрии идёт подсчёт голосов. Официальные результаты огласят 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос проходил 13 октября. Минимальный порог явки в 1% был превышен во много раз, это значит, что опрос состоялся.

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