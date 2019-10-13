Общегородской опрос по храму в Екатеринбурге: фоторепортаж
А пока можете ознакомиться с фоторепортажем, который подготовил наш корреспондент Алексей Колчин.
Об итогах мы вам обязательно сообщим!
Подсчёт голосов будет идти всю ночь. Возможно, результаты станут известны уже утром.
«В целом комиссии работали быстро и четко. Быстрее, чем на выборах. К ним точно претензий никаких нет, они молодцы», — написал Александр Белоусов.
В опросе по храму приняло участие много молодёжи. Примерно 50 на 50, написал у себя в Facebook член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Белоусов.
«Итак, по сообщениям прессы полпред, губернатор, мэр и некоторые депутаты проголосовали за то место для храма, которое обозначил митрополит. Как оно и должно быть в нормальном обществе. А кто не за храм, пусть скачет», — написала у себя в Facebook православная активистка Оксана Иванова.
«Я была на двух участках — где были вкусные булки и полпред, и ещё на одном, где была длииииинная очередь и губернатор. Губернатор стоял там вместе со всеми и вёл добрососедские разговоры. Очередь хоть и длинная, но двигалась быстро — максимум 15 минут и у тебя в руках сертификат первого строителя и монетка. Я спрашивала людей, почему они пришли сюда в это дождливое воскресенье и они все говорили — потому что верят. В бога, в демократию, в свой город. Каждый про что-то своё. В любом случае, горожане опять доказали — не считаться с ними нельзя. Ждём результатов. Прямо сейчас в мэрии дали старт подсчету голосов», — написала у себя в Facebook журналистка Оксана Маклакова.
Уральский журналист Николай Курилов предлагает построить храм Святой Екатерины в прежнем виде, раз речь идёт о близости к историческому месту.
«Перетащите пару камней из старого фундамента для символичности. Раз уж почти старое место, то надо брать от этого максимум смысла. Здания иногда двигают, будет казаться, что просто немного сдвинули», — написал он у себя в Facebook.
Отметим, что представители РПЦ призывали голосовать именно за бывший Приборостроительный завод. Если официальные итоги совпадут с exit-poll, то его та и построят.
В Екатеринбурге назван неофициальный лидер храмового опроса
Жители Екатеринбурга отдали свои голоса за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода. Таковы данные exit-poll.
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по храму
В Екатеринбурге начинают считать голоса, которые жители города отдали за одну из двух площадок для строительства храма Святой Екатерины. Подсчёт начинается уже в эти минуты в здании мэрии.