В Екатеринбурге 13 октября прошёл общегородской опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. При необходимом пороге явки 1% в нём приняли участие 8,98% избирателей — 97 472 человека.

Опрос проводился в 51 пункте. Голосование шло с 8:00 до 20:00 по местному времени. Опрос состоялся, в этом сомнений нет. Но за какую из двух площадок проголосовали жители города? Где построят храм? Скоро узнаем. 14 октября голоса подсчитают и огласят итоги. Подсчёт голосов начинается как раз в этим минуты.

Также напомним, что в течение всего опроса корреспонденты ИА REGNUM работали на опросных пунктах, получали комментарии — следили за ходом голосования. О том, как всё проходило, читайте здесь: В Екатеринбурге выбирают площадку под храм Святой Екатерины — трансляция