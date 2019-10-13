Екатеринбург, 13 октября 2019, 19:51 — REGNUM В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины. Опечатанные в присутствие членов комиссии и наблюдателей урны отправили в администрацию города для подсчёта результатов опроса.
Также в Общественной палате Свердловской области сообщили, что грубых нарушений на участках для проведения опроса зафиксировано не было.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября с 08:00 до 20:00 состоялся опрос горожан о выборе места строительства для нового храма. Ранее в городской избирательной комиссии заявляли, что подсчёт результатов начнётся сразу после завершения опроса и его окончательные итоги будут известны к утру 14 октября.