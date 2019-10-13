Екатеринбург, , 19:51 — REGNUM В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины. Опечатанные в присутствие членов комиссии и наблюдателей урны отправили в администрацию города для подсчёта результатов опроса.

«В общегородском опросе по выбору площадки для строительства собора святой великомученицы Екатерины по состоянию на 20:00 по местному времени приняло участие 8,98 процента от зарегистрированного количества граждан. На специальные пункты пришли 97 472 человека», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Также в Общественной палате Свердловской области сообщили, что грубых нарушений на участках для проведения опроса зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября с 08:00 до 20:00 состоялся опрос горожан о выборе места строительства для нового храма. Ранее в городской избирательной комиссии заявляли, что подсчёт результатов начнётся сразу после завершения опроса и его окончательные итоги будут известны к утру 14 октября.