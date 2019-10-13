Москва, , 19:40 — REGNUM Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что террористы в 2019 году значительно увеличили нападения с использованием беспилотников, об этом 13 октября он рассказал в интервью «Российской газете».

«В 2019 году резко возросло число террористических актов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметил Коков.

Эксперт подчеркнул, что нападения совершались на позиции военных в Сирии, аэропорты, объекты инфраструктуры, а также на российскую базу Хмеймим и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

«Поступает информация о том, что террористы используют беспилотники для доставки отравляющих веществ, производство которых уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана», — резюмировал Коков.

В целом террористические группировки стараются быстро осваивать современные высокотехнологические средства, позволяющие им более эффективно совершать преступления.

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