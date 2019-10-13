13 октября 2019 | Время чтения 2 мин

...Украинские вооруженные силы выполняют приказ верховного главнокомандующего и отходят на указанные позиции. Нацисты концентрируются на передовой. Сразу перейдут к активным боевым действиям и… получат сокрушительный ответ ополченцев. Речь идет о бесконтактном боестолкновении с применение систем залпового огня и т.п. Удар должен быть совершенно испепеляющим!

Александр Жилин, , 19:37 — REGNUM На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ответ на подписание так называемой формулы Штайнмайера, украинские национал-фашисты перешли к активным противоправным действиям. Военизированные формирования вышли из-под всякого контроля со стороны государства и всей системы национальной безопасности страны.

У избранного молодого украинского президента нет сил и средств для того, чтобы обуздать бандитов. Зеленский еще не набрал достаточный политический вес, чтобы с открытым забралом ответить на вызов. Причем этот вызов не столько ему, сколько будущему украинской государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Бесконтрольные военизированные формирования в любом государстве должны быть нейтрализованы. Вариантов два. Первый: они должны быть разоружены и взяты под контроль, включая помещение в специальный фильтрационный лагерь для проведения специальной работы с этим контингентом, выявлением зачинщиков, командиров, финансистов и т.п. для дальнейшего их интернирования.

Второй: в случае особой опасности (а ситуация именно такова) они, при оказании вооруженного сопротивления, должны быть уничтожены физически.

Третьего не дано.

На Украине нет сил и средств для реализации второго варианта. Аваков, под которым и полицейские силы, и значительная часть националистических бандформирований, на измене. Использовать армейские части не желательно, чтобы не опрокинуть страну в гражданскую войну. Уничтожение внутренних банд-формирований — это вообще не функция армии.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Gov.ua

Как это не парадоксально прозвучит, остаётся одна сила, способная дать бой фашистам. Это донбасское ополчение.

Белецкий и его бойцы заявили, что они не уйдут с передовой, в частности, из населенных пунктов Золотое и Петровское. И замечательно. Надо даже простимулировать, чтобы в короткое время туда подтянулось как можно больше нациков.

А дальше развязка.

Украинские вооруженные силы выполняют приказ верховного главнокомандующего и отходят на указанные позиции. Нацисты концентрируются на передовой. Сразу перейдут к активным боевым действиям и… получат сокрушительный ответ ополченцев. Речь идет о бесконтактном боестолкновении с применение систем залпового огня и т.п. Удар должен быть совершенно испепеляющим! И сразу после этого следует заявление республик о готовности немедленно приступить к отводу войск по формуле Штайнмайера. В знак подтверждения намерений в небо взлетят белые ракеты.

Учения. ДНР © ИА Красная Весна

После такой военно-политической конструкции облегченно вздохнёт народ по обе стороны конфликта. От беспредела беснующихся нацистских горилл люди устали везде.

Особо хочу заметить, что в выигрыше в большей степени будет именно Киев. Поскольку ополчение освободит украинские власти от невменяемой силы, которая вот уже 5 лет разрушает весь созидательный конструктивизм в многострадальной стране, что называется, на корню. Не Россия, а именно необузданный национал-экстремизм является главным врагом позитивных проукраинских перемен.

Увы, во всей этой схеме есть почти непреодолимое препятствие. Некому отдать приказ действовать, многие заинтересованы всего лишь в имитации. В том числе и в Москве…