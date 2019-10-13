Александр Жилин, 13 октября 2019, 19:37 — REGNUM На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Потери
Потери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ответ на подписание так называемой формулы Штайнмайера, украинские национал-фашисты перешли к активным противоправным действиям. Военизированные формирования вышли из-под всякого контроля со стороны государства и всей системы национальной безопасности страны.

У избранного молодого украинского президента нет сил и средств для того, чтобы обуздать бандитов. Зеленский еще не набрал достаточный политический вес, чтобы с открытым забралом ответить на вызов. Причем этот вызов не столько ему, сколько будущему украинской государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба президента Украины

Бесконтрольные военизированные формирования в любом государстве должны быть нейтрализованы. Вариантов два. Первый: они должны быть разоружены и взяты под контроль, включая помещение в специальный фильтрационный лагерь для проведения специальной работы с этим контингентом, выявлением зачинщиков, командиров, финансистов и т.п. для дальнейшего их интернирования.

Второй: в случае особой опасности (а ситуация именно такова) они, при оказании вооруженного сопротивления, должны быть уничтожены физически.

Третьего не дано.

На Украине нет сил и средств для реализации второго варианта. Аваков, под которым и полицейские силы, и значительная часть националистических бандформирований, на измене. Использовать армейские части не желательно, чтобы не опрокинуть страну в гражданскую войну. Уничтожение внутренних банд-формирований — это вообще не функция армии.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Gov.ua

Как это не парадоксально прозвучит, остаётся одна сила, способная дать бой фашистам. Это донбасское ополчение.

Белецкий и его бойцы заявили, что они не уйдут с передовой, в частности, из населенных пунктов Золотое и Петровское. И замечательно. Надо даже простимулировать, чтобы в короткое время туда подтянулось как можно больше нациков.

А дальше развязка.

Украинские вооруженные силы выполняют приказ верховного главнокомандующего и отходят на указанные позиции. Нацисты концентрируются на передовой. Сразу перейдут к активным боевым действиям и… получат сокрушительный ответ ополченцев. Речь идет о бесконтактном боестолкновении с применение систем залпового огня и т.п. Удар должен быть совершенно испепеляющим! И сразу после этого следует заявление республик о готовности немедленно приступить к отводу войск по формуле Штайнмайера. В знак подтверждения намерений в небо взлетят белые ракеты.

Учения. ДНР
Учения. ДНР
© ИА Красная Весна

После такой военно-политической конструкции облегченно вздохнёт народ по обе стороны конфликта. От беспредела беснующихся нацистских горилл люди устали везде.

Особо хочу заметить, что в выигрыше в большей степени будет именно Киев. Поскольку ополчение освободит украинские власти от невменяемой силы, которая вот уже 5 лет разрушает весь созидательный конструктивизм в многострадальной стране, что называется, на корню. Не Россия, а именно необузданный национал-экстремизм является главным врагом позитивных проукраинских перемен.

Увы, во всей этой схеме есть почти непреодолимое препятствие. Некому отдать приказ действовать, многие заинтересованы всего лишь в имитации. В том числе и в Москве…