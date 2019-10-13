Екатеринбург, 13 октября 2019, 19:42 — REGNUM В Екатеринбурге завершился первый общегородской опрос. При минимальном пороге явки в 1% пришли и проголосовали десятки тысяч людей. В городе работал 51 опросный пункт. В 20:00 по местному времени все они были закрыты.

Выбор сделан
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Опросный пункт в школе №1
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На опросе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оформление
Алексей Колчин © ИА REGNUM
С опросным листом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пора проголосовать
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выбор сделан
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Получение опросного листа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Получение опросного листа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На опросном пункте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Получение опросного листа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Комиссия и избиратели
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В кабинку, голосовать
Алексей Колчин © ИА REGNUM

На выбор горожанам было предложено две площадки под храм Святой Екатерины. Построить собор не могут уже почти десять лет. Три предыдущие площадки вызвали протесты части населения Екатеринбурга.

На опросном пункте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Получение опросного листа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Комиссия и избиратели
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В кабинку, голосовать
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Избиратель
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Избиратель
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выбор сделан
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На опросном пункте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На опросном пункте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Монеты, которые получали участники опроса
Монеты, которые получали участники опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В мае 2019 года, в разгар протестов в защиту сквера у Драмтеатра, президент России Владимир Путин предложил вариант разрешения многолетних споров — провести опрос граждан. Это и было сделано. Голоса подсчитают уже 14 октября.

Горожане ожидают, чтобы отдать свой голос
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Грамоты, которые получали участники опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Координатор Урала и республик Поволжья в «Голос — за честные выборы» Александр Грезев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Лицей имени С.П. Дягилева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Монеты, которые получали участники опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Наблюдатель в пункте опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Общественник, проектировщик, кандидат технических наук, доцент, автор песни о Соборе Святой Екатерины Александр Гавриленко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пункт проведения опроса в школе №1
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса
Алексей Колчин © ИА REGNUM