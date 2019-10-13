13 октября 2019 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 19:42 — REGNUM В Екатеринбурге завершился первый общегородской опрос. При минимальном пороге явки в 1% пришли и проголосовали десятки тысяч людей. В городе работал 51 опросный пункт. В 20:00 по местному времени все они были закрыты.

На выбор горожанам было предложено две площадки под храм Святой Екатерины. Построить собор не могут уже почти десять лет. Три предыдущие площадки вызвали протесты части населения Екатеринбурга.

Монеты, которые получали участники опроса Алексей Колчин © ИА REGNUM

В мае 2019 года, в разгар протестов в защиту сквера у Драмтеатра, президент России Владимир Путин предложил вариант разрешения многолетних споров — провести опрос граждан. Это и было сделано. Голоса подсчитают уже 14 октября.