13 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Фактически «Дом дехканина» был не только первой «высоткой» Дюшамбе, но являлся зданием, где с 15 по 19 октября проходил 3-й всетаджикский съезд советов, решивший судьбу современного Таджикистана — была провозглашена независимость республики.

Сабур Рустами, , 19:04 — REGNUM В XX веке Таджикистан 2 раза провозглашал свою независимость: первый раз это случилась 90 лет назад в результате реальной борьбы народа за создание своей республики. Тогдашние лидеры Таджикской АССР (Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекской ССР) Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемури их духовный вдохновитель, известный тогда советский писатель Садриддин Айни были едины со своим народом. Это помогло им убедить Москву в необходимости преобразования Таджикской АССР в Таджикскую ССР, убрав приставу «автономная». 16 октября 1929 года III-й Чрезвычайный съезд Советов СССР утвердил Декларацию о создании независимой республики.

«Дом дехканина», где в 1929 году была провозглашена независимость Таджикистана

Через три дня после этого судьбоносного для таджиков дня — 19 октября 1929 года глава новой республики Нусратулло Махсум зачитал Декларацию о независимости Таджикистана и объявил о создании Таджикской ССР. Тогда же было принято решение о вхождении в состав СССР. Уже 5 декабря того же года, урегулировав все юридически формальности, Таджикстан официально вошел в состав Союза Советских Социалистических Республик седьмым по счету братской республикой.

Фактически благодаря той декларации нынешний Таджикистан существует как самостоятельный субъект международного права. Ибо после распада СССР только союзные республики приобретали статус самостоятельных государств.

В отличие от событий двадцатых годов прошлого столетия, происходящие тектонические сдвиги конца 80-х и начала 90-х годов на территории СССР изменили не только геополитическую конфигурацию во всём мире, но и люди стали по иному относится к собственной истории и её ценностям. Всё это, конечно же, коснулось и Таджикистана. На фоне массовой истерии руководителей советских республик и всесоюзной народной эйфории вседозволенности последних дней СССР, 9 сентября 1991 года была принята новая декларация о независимости Таджикской ССР. Теперь таджикистанцы 9 сентября считают днём создания своего государства и широко её отмечают. Конечно же, это право каждого народа что и как праздновать. Но, власти не имеют право скрывать от собственного народа исторические факты и правду. Складывается впечатление, что какие-то силы в Душанбе именно этим и занимаются — скрывают правду о том, что благодаря декларации III-го Чрезвычайного съезда Советов СССР от 16 октября 1929 года существует их страна. По другому как объяснить тот факт, что такое важное и судьбоносное событие для таджиков как 90-летие независимости их родины практически умалчивается официальными властями?

Любой юрист с лёгкостью докажет, что принятая 9 сентября 1991 года декларация юридически была не состоятельной в отличие от декларации 16 октября 1929 года. Поскольку, в 1991 году не были соблюдены процедуры, предусмотренные Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года. Из-за этого, даже после принятия декларации о независимости 9 сентября 1991 года, Таджикская ССР формально оставалась в составе СССР. Только 26 декабря 1991 года, когда Советский Союз самораспустился и прекратил своё существование, Таджикистан стал отдельной страной. В то время, как декларация от 16 октября 1929 года была принята с соблюдением всех юридических процедур и независимость была утверждена на уровне съезда Советов СССР в Москве.

В двадцатые годы прошлого столетия, в отличие от перестроечных времён, основными двигателями народных масс были центростремительные силы. Поэтому, таджики уже через 2 месяца попросили тот же Совет СССР принять Таджикскую ССР в свой состав. Кстати, подобные центростремительные настроения превалируют и сейчас. И это понятно — любая эйфория явление временное.

Как бы там не было, кажется странным сам факт игнорирования событий 90-летней давности со стороны официального Душанбе. Ведь именно декларация о независимости 16 октября 1929 года положила основу современного таджикского государства и даёт Рахмону заявить о себе как о лидере суверенной страны.

Для таджикистанцев ещё больше странным кажется то, что снесён даже первый «городской» дом в тогдашнем кишлаке под названием «Дюшамбе» (тогда в русскоязычной прессе так называли Душанбе), фактический символ независимости республики, в котором была провозглашена та самая знаменитая декларация — «Дом дехканина». История этого дома была весьма примечательной, пока в 2016 году не стала трагичной — власти решили снести его.

Таджикский историк Гафур Шерматов нашёл в архивах и опубликовал подробности истории"Дома дехканина». Фотографии, найденные Г. Шерматовым, широко разлетелись в таджикском сегменте интернета.

«Дом дехканина» начали строить с весны 1928 года. Через несколько месяцев, первого октября 1929 года, тогдашний главный архитектор Душанбе Петр Ваулин доложил о готовности дома, строившийся по его проекту.

В ту пору самое значимое издание СССР газета «Правда» писала: «В этой молодой республике нет не только никакого подобия городских поселений, но даже нет ни одного европейского здания во всей стороне, если не считать нескольких армейских казарменных строений в Дюшамбе. Правительственные учреждения, больницы, детские интернаты, банки, хозяйственные органы, не говоря уже о самих работниках и их семьях, — все ютятся в кибитках и глинобитных туземных землянках».

Фактически «Дом дехканина» был не только первой «высоткой» Дюшамбе, но являлся зданием, где с 15 по 19 октября проходил 3-й всетаджикский съезд советов, решивший судьбу современного Таджикистана — была провозглашена независимость республики.

«Дом дехканина» играл важную роль не только в политической судьбе Таджикистана. 7 ноября 1929 года в этом здании впервые в истории Таджикской ССР открылся занавес первого государственного театра. Чуть позже был открыт первый кинотеатр. Душанбе развивался быстро и хорошел. Но, все важные политические, культурные и иные события республиканского масштаба происходили в «Доме дехканина». Даже первая официальная радиопередача таджикского радио велась из этого дома.

Со временем, когда Душанбе превращался в красивый город со своим архитектурным лицом, а «Дом дехканина» вписывался в общий ансамбль не высоких, но со вкусом построенных домов. В конце 30-х годов объединили таджикский государственный академический театр с русским драматическим театром. Именно «Дом дехканина» стал основным зданием вновь созданного объединённого театра. А с 1848 года до 2016 года это здание принадлежало Русскому драматическому театру имени В. Маяковского.

К сожалению, в 2016 году власти Таджикистана снесли это историческое здание, как и многие другие красивые, имеющие свою историю, здания прекрасного советского Душанбе.

Тогда, в пределах своих возможностей, против сноса «Дома дехканина» выступали театральные деятели, деятели культуры и науки, интеллигенция и все таджикистанцы, кому дорога память. Увы! Ничего не помогло…

На мой вопрос о причинах сноса красивых и имеющих важное историческое значение, один из сотрудников Главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе в условиях анонимности сказал: «имеется негласное поручение избавить Душанбе от всего советского наследия. У нас тоже душа болит. Но, от самого верха такое указание». Он также добавил, что Эмомали Рахмон хочет, чтобы каждый уголок Душанбе и каждый камень столицы был связан только с его именем.

Слова архитектора больше похожи на правду. Поскольку, в Душанбе и вокруг него достаточно пространства для возведения новых современных домов, микрорайонов и т.д. Ещё в конце 80-ых годов в упомянутой выше газете «Правда» была напечатана статья известного таджикского политического и общественного деятеля, собкора «Правды» Отахона Латифи под названием «Кишлак в Душанбе». В статье говорилось о том, что в столице Таджикской ССР достаточно много пространства для возведения современных зданий и были предложены варианты их обустройства. Однако, из-за развала СССР воплотится в жизнь тем проектам не было суждено. Нынешние же власти, по понятым только им причинам, целенаправленно уничтожают не только парки, здания и скверы советских времён, но и убирают из календаря исторические даты. Попутно предпринимая попытки стирать из памяти всякое упоминание о нашем прошлом. Но, вся та красота старого интеллигентного города Душанбе остаётся в фотографиях и сердцах душанбинцев. А история создания Таджикистана хранится не только в памяти таджиков, но и в архивных документах и их не уничтожишь.