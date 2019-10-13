Москва, , 18:45 — REGNUM В социальных сетях главы российских регионов призвали своих земляков к участию в конкурсе «Лидеры России». Напомним, старт третьего сезона конкурса дан 4 октября в Сочи, в ходе первого заседания Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» является Президент РФ Владимир Путин.

Глава Республики Тыва Шалбан Кара — Оол написал на своей странице в социальной сети: «Друзья, смелые и дерзкие! Все, кто желает подняться по карьерной лестнице в госструктурах и крупных корпорациях, управленцы в самых разных сферах — от производства до культуры и бизнеса! До 27 октября идет регистрация на конкурс «Лидеры России». Это главный кадровый конкурс страны, который иниицировал Президент В.В. Путин. Это очень серьезная возможность сделать карьеру, поймать свою удачу, найти супернаставника. В этом году появились новые направления: «здравоохранение», «наука» и «информационные технологии». Между прочим, есть ребята из Тувы, которые успешно участвовали в «Лидерах России». Смело ступайте по стопам тех, кто уже достойно представлял республику на высоком федеральном уровне. Не довольствуйтесь тем, что сделали. Всегда есть возможность сотворить нечто большее!»

Его поддерживает Глава Республики Ингушетия Алихан Калиматов: «Чтобы стать лидером должна быть мотивация и сила воли. Испытать свои возможности, наработать необходимые навыки, приобрести опыт можно в рамках конкурса управленцев «Лидеры России 2020». Идейным вдохновителем данного конкурса является Президент России Владимир Владимирович Путин. ⠀ Проект — не просто соревнование в лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это сильная мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев. ⠀ Не упустите свой шанс — участвуйте и побеждайте. Уверен, хорошим подспорьем для вас станет грант на обучение в размере 1 млн.руб.» ⠀

В свою очередь, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков призывает своих земляков к участию в конкурсе: «Дорогие друзья! Несколько дней назад начался новый сезон Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Его, по поручению Президента страны, проводит АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Главе нашего государства. Успешный опыт участия в проекте имеют и наши земляки. Всего с начала проекта за два года было зарегистрировано 426 тысяч заявок на участие. Высокие позиции получили 150 участников, двое из них стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров. Нынешний сезон имеет свои новшества — это специализации по направлениям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Возможность принять участие в третьем сезоне конкурса есть у каждого, кто хочет проявить себя и свой потенциал, получить гранты на повышение квалификации, обменяться опытом и лучшими практиками в работе! Подробности на лидерыроссии.рф. Удачи!»

Глава Карачаево-Черкесской Рашид Темрезов отмечает, что с каждым годом проект набирает все новые обороты.

«Конкурс «Лидеры России 2020» запущен! Его старт поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С каждым годом проект набирает все новые обороты, совершенствуются образовательные программы, система оценок, расширяется пул экспертов-наставников. В этом сезоне конкурса «Лидеры России» к основному состязанию добавляются профессиональные специализации. Каждый житель нашей страны, нашей Карачаево-Черкесии сможет принять участие в конкурсе! Приём заявок открыт до 27 октября 2019 года. Участники конкурса «Лидеры России» смогут получить наставника из числа известных руководителей бизнеса и госуправления; шанс попасть в программу развития кадрового управленческого резерва; получить грант на обучение. Кроме того, за время Конкурса вы получите новые знания и сможете установить важные партнёрские связи. Рискнуть и победить сможет абсолютно каждый, кто верит в себя, свои силы, в настоящее и будущее нашей страны и готов трудиться!», — пишет Рашид Темрезов.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подчеркивает, что Калмыкия нуждается в специалистах в области здравоохранения, науки и образования, финансов и технологий. Именно для них в третьем сезоне конкурса представлены три новых трека.

«Лидерами не рождаются — лидерами становятся. Для этого нужны мотивация, воля и определённая подготовка. Получить эту подготовку, наработать нужные навыки и знакомства можно в рамках конкурса управленцев «Лидеры России 2020».ᅠСтарт конкурса недавно дал наш лидер Владимир Путин. Конкурс — не просто соревнование в профессиональных и лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это мощнейшая мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев.ᅠПобедители конкурса получают грант на обучение в размере 1 млн. руб. Очень важно, что в числе наставников конкурса — выдающиеся государственные и общественные деятели, известные предприниматели, руководители крупнейших корпораций, учёные, которые охотно делятся своим опытом. В этом году в конкурсе три новых направления — здравоохранение, наука и образование, финансы и технологии. Калмыкия нуждается в специалистах в этих сферах. Земляки, не упускайте свой шанс — участвуйте в конкурсе. Онлайн-регистрация на сайте лидерыроссии. рф продлится до 27-го октября. Не упустите время!», — отмечает Бату Хасиков на своей странице в социальной сети.

Читайте ранее на эту тему: «Лидеры России» подробно рассказали о новых специализированных треках

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечает, что конкурс «Лидеры России» — одна из возможностей заявить о себе, реализовать свой лидерский потенциал: «Дорогие друзья! Россия — страна возможностей! И конкурс «Лидеры России» — одна из таких возможностей заявить о себе, реализовать свой лидерский потенциал и работать на благо нашей великой страны. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», и я считаю, что участие в конкурсе — отличная платформа для самореализации! Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи. Регистрируйтесь на площадке лидерыроссии. рф, проходите испытания и становитесь настоящими лидерами!»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, напоминает, что у его земляков уже был удачный опыт участия в конкурсе.

«В прошлом году пензенец Сергей Васянин стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». Он получил возможность пройти обучение в лучших вузах страны, чтобы расширить список своих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Я приглашаю принять жителей Пензенской области в конкурсе активное участие. Кто знает, может быть именно Вы — будущий «Лидер России»?», — пишет Иван Белозерцев.

Читайте также: На конкурс «Лидеры России» за трое суток подано свыше 46 тысяч заявок