Мадрид, , 18:16 — REGNUM Руководство каталонской полиции (los Mossos) запретило агентам пользоваться праздничными днями или отпуском, чтобы защищать в Бельгии бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, два года назад бежавшего от судебного преследования. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Источники в полиции уточнили, что той каплей, которая переполнила чашу терпения, стала информация о сотруднике правоохранительных органов, который вел машину Пучдемона, когда он пытался обратиться к Европарламенту в июле. Министерство внутренних дел отказалось комментировать эти сведения, заявив, что то, чем занимаются полицейские в свое свободное время, не входит в его юрисдикцию.

В итоге начальнику подразделения личной охраны Марку Капарросу было получено провести официальное собрание для своих подчиненных и передать им, чтобы они прекратили ездить в Бельгию в дни праздников и отпусков. Это произошло в конце июля, но стало известно только сейчас благодаря еще одним источникам в полиции, которых представитель El Pais расспросил о произошедшем.

Полицейских предупредили о возможных уголовно-правовых последствиях в случае неподчинения руководству и заверили, что при необходимости против тех, кто продолжит ездить в Бельгию, применят дисциплинарные меры. Тогда один из агентов запросил отпуск за свой счет и уехал, чтобы и дальше охранять Пучдемона, рассказали те же источники.