Мадрид, , 18:05 — REGNUM «Большинство еврейских кварталов и мест отправления культа в Европе окружены кордонами из правоохранителей и находятся под наблюдением полиции, — пишет испанское издание El Pais. — Будь то Новая Синагога в Берлине, горевшая в «Хрустальную ночь» 1938 года, улица Розье в парижском районе Маре, которую военным пришлось защищать броневиками после покушений на Charlie Hebdo в 2015 году, или старый еврейский квартал в Риме, где силы безопасности превратились в привычную часть пейзажа. Как снова показали события среды в немецком городе Галле, всех этих мер безопасности недостаточно, чтобы противостоять страшному подъему антисемитизма, от которого сейчас страдают Европа и Соединенные Штаты».

Террорист попытался вломиться в синагогу немецкого города, чтобы расстрелять верующих, отмечающих свой самый священный праздник — Йом-Киппур. Их спасла прочная дверь: агентов полиции в том месте не было, объяснил прессе глава еврейской общины Макс Приворозки. Он подчеркнул, что несколько раз просил предоставить общине вооруженную охрану. Террорист убил двоих человек на улице, снимая свою атаку на камеру и транслируя кадры в социальных сетях в режиме онлайн. При этом он отрицал Холокост, оскорблял феминисток и мигрантов, а также кричал: «Корень всех проблем — евреи».

К сожалению, речь не идет о чем-то неожиданном для Европы XXI века, отмечает El Pais. Европейские страны никак не могут похвастаться прививкой от антисемитизма: напротив, наблюдается опасное увеличение ненависти в адрес евреев, которые составляют больше десятой части жертв террористических атак последних лет, происходивших по всему миру — от французской Тулузы до американского Балтимора. По мнению многочисленных экспертов, главная опасность заключается в том, что антисемитизм наступает сразу по нескольким фронтам. Это и неонацистский антисемитизм ультраправых, и ненависть к Израилю со стороны исламистов, и расистский душок в заявлениях некоторых противников либерализма (таких как венгерский премьер-министр Виктор Орбан), и сомнения Дональда Трампа в верности американских евреев своей стране.