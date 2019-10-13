Эр-Рияд, 13 октября 2019, 18:04 — REGNUM Саудовская Аравия не имеет никакого отношения к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.
«Конечно, нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняем (в атаке) Иран, потому что атаки шли с севера, а не с юга», — заявил Адель аль-Джубейр, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Эр-Рияд попросил ООН провести расследование, как только оно будет завершено, власти страны опубликуют результаты.
Напомним, ранее стало известно, что на танкере, который принадлежит нефтяной национальной компании Ирана и находится неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, произошло два взрыва. Никто из экипажа судна не пострадал.
Одной из вероятных причин взрывов мог стать ракетный удар, сообщило агентство Тasnim со ссылкой на источники.