Эр-Рияд, , 18:04 — REGNUM Саудовская Аравия не имеет никакого отношения к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

«Конечно, нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняем (в атаке) Иран, потому что атаки шли с севера, а не с юга», — заявил Адель аль-Джубейр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Эр-Рияд попросил ООН провести расследование, как только оно будет завершено, власти страны опубликуют результаты.

Напомним, ранее стало известно, что на танкере, который принадлежит нефтяной национальной компании Ирана и находится неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, произошло два взрыва. Никто из экипажа судна не пострадал.

Одной из вероятных причин взрывов мог стать ракетный удар, сообщило агентство Тasnim со ссылкой на источники.