Иерусалим, , 17:55 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку Израиля Наам Иссахар, которая была осуждена в РФ за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом Ривлин написал на своей странице в Twitter, приложив копию официального письма.

«Я взываю к вашей (Владимир Путин) милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Наам Иссахар) помилование», — говорится в письме к президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Химкинский суд Московской области приговорил гражданку Израиля Наам Иссахар к 7,5 годам колонии за то, что она пыталась провести в своем багаже через российский аэропорт «Шереметьево» 9,5 граммов гашиша.

По неподтвержденным данным, российская сторона пыталась обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, который был арестован в Израиле по запросу США, но в Тель-Авиве ответили отказом.

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