Одесса, Украина, , 17:48 — REGNUM В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса. Об этом передает в воскресенье, 13 октября, корреспондент УНИАН.

Эсминец ВМС США Porter Navy.mil

По словам источника, на рейде эсминец встречали катера морской охраны и военно-морских сил (ВМС) Украины.

Ранее пресс-служба флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти сообщила, что заход эсминца в порт Одессы — «плановая операция».

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