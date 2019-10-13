Москва, , 17:43 — REGNUM Россия создала уникальные ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью, — заявил глава государства. — Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет».

Вместе с тем российский лидер добавил, что в будущем такие комплексы появятся в ведущих странах мира, однако и у России к этому времени «тоже кое-что появится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия разработает ударные комплексы, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны. Необходимость такого оружия для России Путин связал с агрессивностью Североатлантического альянса, который целенаправленно приближается к российским границам.

Российский лидер подчеркнул, что РФ всегда чувствовала угрозу со стороны НАТО, даже несмотря на все заверения Североатлантического альянса, что он якобы не направлен против России.

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