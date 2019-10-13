13 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Ереван осудил Анкару. МИД Армении «осуждает военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с региональной безопасностью, потерям среди гражданского населения, массовому переселению лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису». В заявлении особо обращается внимание на то, что «особенно тревожная ситуация создается для национальных и религиозных меньшинств».

Станислав Тарасов, , 17:42 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Намерение Анкары переместить миллионы сирийских беженцев, находящихся в Турции, в предлагаемую «безопасную зону» на северо-востоке Сирии вызвало повышенное внимание. Фактически, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит план по изменению демографического и численного состава одного из сирийских регионов без координации с Дамаском, что может привести к этническим чисткам в конкретных районах.

Турция уже делала нечто подобное в сирийской провинции Африн — и с ужасающими результатами, которые многие международные организации называли «гуманитарной катастрофой». Отметим, что политика межэтнического и межконфессионального размежевания в Османской империи практиковалась давно. Так, на территории современной Турции проживает почти 15 млн курдов, что составляет от 15 до 20% населения страны. В результате организованных турецкими властями репрессий в 1980-х годах, когда Анкара воевала отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК), из своих домов были депортированы свыше миллиона человек, якобы сотрудничающие с РПК. Пять попыток примирения с этой партией не увенчались успехом. После этого в Турции начали преследовать и представителей Партии мира и демократии, которая является самой влиятельной политической структурой курдов в стране. А процесс исхода курдов из Турции продолжается и сейчас. Вот почему Анкару с ее печальным опытом не без оснований подозревают, что вместо серьезной кропотливой работы с курдами и другими этническими меньшинствами в Сирии она возьмет на вооружение относительно легкий и наиболее эффективный вариант по выдавливанию неугодных.

Курдские отряды Kurdishstruggle

И на этом сейчас строится определенный расчет Запада. Официальный представитель Государственного департамента США заявил, что Анкара пока «не перешла красную черту», но при первом случае Вашингтон «готов вводить санкции за этнические чистки или неизбирательные удары по мирному населению на севере Сирии». По словам американского дипломата, «именно по этой причине мы делаем так много предупреждений, мы очень сильно обеспокоены по поводу таких неизбирательных обстрелов». Сообщается также, что группа в составе 30 республиканцев в Палате представителей США заранее готовит документ, предусматривающий санкции против Турции, в том числе и за «этнические чистки». Такой ход событий прогнозирует и известный израильский публицист и политолог Авигдор Эскин, который предполагает, что вторжение турок на север Сирии, «должно изменить баланс сил не только в отношениях с курдами, и это не просто «зачистка» курдских сил на границе. Анкара пытается изменить баланс сил в пользу суннитских радикалов в Сирии в целом».

Израиль считает, что турецкая агрессия опасна для всего региона и открыто заявил, что будет поддерживать курдов, поскольку «Анкара руководствуется своими имперскими пантюркистскими амбициями». Хотя официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявляет, что «Турция не намерена вносить демографические и другие изменения». Но и в Европейском союзе почти все уверены в обратном. Считается, что турецкая военная операция «неизбежно приведет в Сирии к перемещению населения и подорвет политические усилия, направленные на решение этой проблемы». Очень многое будет зависеть от направления стратегического мышления Анкары, имеющей за плечами печальный опыт этнических чисток. В частности, Геноцида армян в 1915 году. МИД Армении уже осудил «военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с региональной безопасностью, потерям среди гражданского населения, массовому переселению лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису». В заявлении обращается внимание на то, что «особенно тревожная ситуация создается для национальных и религиозных меньшинств». Косвенно этот тезис подтверждают эксперты «Голоса Америки», которые говорят о существовании «опасности этнических чисток по примеру боснийской Сребреницы».

Террор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не случайно премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся на севере Сирии. Пашинян потом на своей странице в Facebook выразил благодарность российскому лидеру «за оперативную реакцию». Иначе повел себя Азербайджан, заявившей о поддержке действий Анкары в Сирии. А ведь некоторые острые сирийские сюжеты могут дать метастазы в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этой связи некоторые азербайджанские порталы стали призывать Баку «использовать турецкий опыт трансграничной военной антитеррористической операции в Нагорном Карабахе» и заручиться для ее проведения «согласием и Вашингтона, и Москвы одновременно». Россия, Иран, Ирак, Сирия, образующие региональную антитеррористическую коалицию, должны серьезно проработать подобное направление развития событий.

Судя по всему, было много заранее заготовленных планов в отношении ситуации, которая разворачивается сейчас. Они только начинают приоткрываться. И впереди еще немало сюрпризов. Новая ситуация в Турции и с Турцией складывается сейчас прямо на наших глазах, всем придется делать выбор — и Западу, и Востоку.