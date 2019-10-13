Анкара, , 17:38 — REGNUM Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» взяли под контроль город Телль-Абъяд в Сирии, сообщает 14 октября Anadolu.

Девятого октября власти Турции объявили о проведении войсковой операции «Источник мира» в Сирии. Своей целью официальная Анкара ставит нейтрализацию курдских вооруженных формирований.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкие военные работают в Сирии «ювелирно и с максимальной осторожностью, чтобы не нанести вреда гражданскому населению».

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