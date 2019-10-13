Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.

«Мы на уровне Пентагона и Госдепартамента ежедневно поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам, — сказал Мнучин. — Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально».

По его словам, ограничительные меры способны оказать «максимальное давление и уничтожать турецкую экономику».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября власти Турции объявили о проведении войсковой операции «Источник мира» в Сирии. Своей целью официальная Анкара ставит нейтрализацию курдских вооруженных формирований.

Ранее в Вашингтоне выдвинули обвинения Анкаре в обстреле позиций США в Сирии. В Турции немедленно прекратили обстрелы, но заявили, что целью их атаки не являлись позиции США, координаты которых им прекрасно известны.

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