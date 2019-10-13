Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM В Екатеринбурге одна из местных жительниц не смогла принять участие в опросе по храму. Инцидент произошёл днём на опросном пункте 7.44 в Чкаловском районе.

Как сообщает председатель комиссии Наталья Фролова, около 15:00 по местному времени на пункт пришла женщина с семьёй. Дама хотела получить опросный лист, но при этом категорически отказалась дать согласие на обработку персональных данных. А затем два часа она вела себя весьма агрессивно и препятствовала работе комиссии, снимала на телефон и грозилась выложить записи в соцсети.

При этом по закону она должна была поставить подпись в графе о согласии на обработку персональных данных.

«Так как дама категорически отказалась это сделать, мы приняли решение отказать ей в выдаче опросного листа. Своими действиями она сама себя лишила возможности проголосовать», — отметила Фролова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины. На их выбор предложены две площадки. Опросные пункты закроются в 20:00.

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