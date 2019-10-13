Киев, , 16:54 — REGNUM Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил недовольство отсутствием реакции президента Украины Владимира Зеленского на сообщение СМИ о признании ПЦУ Элладской Православной Церковью. Соответствующий пост 13 октября Омелян написал в социальной сети Facebook.

«Господин Президент могли бы хотя бы «привет» передать Украинской православной церкви или «багодарочку» Элладской православной церкви, которая первой среди поместных православных церквей признала независимую ПЦУ. Но — нет. Он же «Президент Украины — ему это не нужно», — написал бывший министр.

Напомним, 12 октября в греческих СМИ появилось сообщение о признании Элладской Православной Церковью законности ПЦУ. Отметим, ранее Петр Порошенко поблагодарил представителей Греческой церкви за принятое решение.