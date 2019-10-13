Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM В Екатеринбурге одной из причин длинных очередей стало отсутствие у комиссии готовых списков избирателей, которые имеются на настоящих выборах и референдумах. Об этом заявил глава аппарата мэрии, бывший председатель горизбиркома Илья Захаров.

«Ситуация с очередями на опросе вполне вменяемая и адекватная. Не надо просто путать опрос к выборам, это разные процедуры», — отметил Илья Захаров.

По его словам, в отличие от выборов, где избирателю нужно лишь расписаться, здесь перед этой важной процедурой приходится заполнять от руки специальную форму. Также оказалась непредсказуемо высокой явка, что тоже привело к скоплению народа.

Также отметим, что количество опросных пунктов оказалось во много раз меньше избирательных участков, действующих на обычных выборах и референдумах. Напомним, всего таких пунктов 51, тогда как на последних выборах депутатов городской думы, в сентябре 2018 года, было 573.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проводится общегородской опрос. Горожане выбирают место для строительства храма Святой Екатерины.

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