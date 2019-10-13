Киев, , 16:44 — REGNUM МИД Украины направил ноту протеста Турции после встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком (оба — «Единая Россия»), сообщает 13 октября «Европейская правда».

Отмечается, что информация о встрече Эрдогана с политиками, которые были «незаконно избраны на оккупированной территории Украины», в Киеве вызывает беспокойство.

«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи», — говорится в заявлении МИД Украины.

«Считаю, что подобное поведение украинского дипломатического ведомства является абсолютно неадекватным и смешным», — прокомментировала решение МИД Украины в своем Telegram Поклонская.

По ее словам, Эрдоган проявил мудрость и «присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Эрдоган провел встречу с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, России, Китая, Ирана, Пакистана и Афганистана по противодействию терроризму. В состав делегации России вошли в том числе Поклонская и Бальбек.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведённого после государственного переворота на Украине всенародного референдума. За выход полуострова из состава Украины тогда высказались почти 97% жителей Крыма и около 96% жителей Севастополя.

Официальный Киев не признал итогов голосования и считает Крым своей «оккупированной страной-агрессором» территорией, не теряя надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию. При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт навсегда.

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