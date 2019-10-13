Киев, , 16:36 — REGNUM Главой Хмельницкой области Украины, вероятно, в ближайшее время будет назначен Сергей Мандзий. Об этом сообщает издание Comments.ua со ссылкой на свои источники.

«Президент Владимир Зеленский подпишет (в ближайшее время) указ о назначении нового главы Хмельницкой области, — отмечают журналисты издания. — Скорее всего им станет Сергей Мандзий».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона пожаловался сотрудникам СМИ на сложную ситуацию в стране с назначением глав областных администраций (губернаторов).

По его словам, многие кандидаты отказываются становиться губернаторами, когда слышат о размере зарплаты.

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