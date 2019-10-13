Киев, , 16:11 — REGNUM На Украине по разному смотрят на завершение войны в Донбассе — кто-то жаждет войны «до последнего украинца», кто-то «готов идти на компромиссы». Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев 11 октября в эфире телеканала «НАШ».

Политик отметил, что если ничего не делать и «продолжать политику» бывшего президента Украины Петра Порошенко, то «этот конфликт будет нескончаемый».

«И я поддерживаю Зеленского в том, что он начал какие-то практические шаги по движению в Минских договоренностях. В том числе разведение войск. Но я не поддерживаю Зеленского в этой пассивной позиции, когда они спрятавшись за нарушение режима тишины не хотят попасть между молотом и наковальней», — отметил Мураев.

Политик подчеркнул, что в украинском обществе по разному смотрят на вопрос завершения войны в Донбассе.

«Кто-то хочет войны до последнего украинца, кто-то готов на компромиссы, но так или иначе этот вопрос сильно дискуссионный. Юго-восток однозначно хочет мира, западная Украины, жители которой в основном находятся в Европе, а не в окопах, хотят войны до победного конца любой ценой», — отметил Мураев.

«И если бы Порошенко не использовал этот конфликт в своих целях, и действительно хотел найти удобоваримую формулу, которая не даст особый статус двум регионам, он бы провел децентрализацию реальную и отдал бы это на места. Но это не выгодно власти. Есть простое решение и оно может объединить всех. Нужно принять закон о референдумах и задать наконец-то судьбоносные вопросы, а куда мы идем? В Европу, в Россию или мы строим нейтральное (внеблоковое) государство? Как мы будем организовывать рынок земли? Будем ли мы продавать стратегические предприятия? И вообще, что нам надо? Если мы говорим о народовластии, то другого механизма нет. При разности (полярности) взглядов никогда не будет иммунитета у президента и нельзя будет отбиться от того внешнего управления, которое нам принес в страну Порошенко», — подытожил бывший депутат.

Напомним, 10 октября должно было состояться разведение войск в Золотом, однако по вине украинской стороны, как сообщили ранее в ЛНР, оно было сорвано.