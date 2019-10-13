Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Американская газета The New York Times утверждает, что воздушно-космические силы Российской Федерации якобы обстреляли четыре больницы в Сирийской Арабской Республике.

Издание пишет, что в мае 2019 года ВКС России якобы нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии. Газета ссылается на некие переговоры российских летчиков, а также на отчеты «наблюдателей» и «очевидцы».

Атаки якобы были произведены 5 и 6 мая. Авиаудары, по утверждению газеты, продолжались 12 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ постоянно публикуется недостоверная информация о том, что российские и сирийские войска якобы атакуют мирных жителей в Сирии. Эта информация никогда не находила подтверждения.