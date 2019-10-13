Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Соединенные Штаты считают сообщения об убийстве в Сирии председателя курдской партии «Сирия будущего» Хеврины Халаф «крайне тревожными», сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Также Вашингтон считает тревожными задержание нескольких бойцов из отрядов коалиции «Силы демократической Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в партии «Сирия будущего» заявили об убийстве председателя Хеврины Халаф. Она была убита, исполняя свои служебные обязанности, заявили в партии.

Напомним, ранее в Вашингтоне выдвинули обвинения Анкаре в обстреле позиций США в Сирии. В Турции немедленно прекратили обстрелы, но заявили, что целью их атаки не являлись позиции США, координаты которых им прекрасно известны.

В субботу, 12 октября, Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук на северо-востоке САР.

Читайте также: Эрдоган рассказал о потерях боевиков в Сирии