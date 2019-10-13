Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Суть храмового опроса в Екатеринбурге утратила свою актуальность. Об этом написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») в своём Telegram-канале.

Он отметил, что опрос всё-таки проводится, и напомнил, что ещё в мае, после протестов в защиту сквера у Драмтеатра, опросить горожан предложил президент Владимир Путин. Опрос идёт практически как референдум, констатировал депутат. Есть и агитация, и публичный подсчёт голосов, и избирательные участки.

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«В принципе, красиво. Правда сама суть опроса, а именно — защита общественного пространства города от застройки, уже не актуальна. Сквер из списка площадок для строительства убрали. Нет там и каких-то других общественных пространств», — отметил Дмитрий Ионин.

Сейчас на выбор гражданам предложены площадка, принадлежащая УГМК, неиспользуемый участок, который уже давно был отведён застройщику «Брусника». Таким образом, депутат считает, что интрига, по сути, уже потеряна и глобального смысла мобилизовать горожан — нет.

Он также подчеркнул, что этот опрос — интересный опыт в плане изучения мнения граждан. По мнению депутата, такая форма может успешно конкурировать с «давно дискредитировавшими себя различными «общественными слушаниями».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проводится общегородской опрос. Горожане выбирают площадку для будущего храма Святой Екатерины. Голосование продлится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Огласить итоги собираются уже 14 октября.

Для того, чтобы опрос состоялся, нужно участие в нём не менее 1% горожан. Эта планка уже многократно перекрыта.

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