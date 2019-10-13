Одесса, Украина, , 15:07 — REGNUM Американский эсминец DDG78 Porter зашел в Одесский порт и пришвартовался на Карантинном молу. Об этом 13 октября сообщает одесский ресурс «Думская».

Эсминец «встречали катер морской охраны «Балаклава» и катер ВМСУ типа Виллард. Буксиры Balqis и Star в 13:15 пришвартовали эсминец на причале 1-К», — сообщает «Думская».

Напомним, что местное издание «Таймер» накануне, 12 октября, также сообщало о заходе эсминца в Черное море, ссылаясь на пресс-службу шестого флота США. Цель прибытия американского эсминца, как сообщили в ведомстве США, — «повысить региональную стабильность на море и оказать поддержку нашим союзникам и партнёрам по НАТО в регионе». Издание «Таймер» со ссылкой на американское ведомство напоминает, что с начала 2019 года американский эсминец посетил Черное море седьмой раз.