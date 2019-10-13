Киев, , 15:05 — REGNUM Рейтинг украинской власти падает и весной в стране будет президент с «нормальным» рейтингом в 25−30%. Так прокомментировал результаты последнего социологического опроса украинский политолог Михаил Погребинский 11 октября в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Пресс-марафон украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Погребинский охарактеризовал, как «некоторое шоу», которое «демонстрировало его близость к людям».

«Что «я простой человек, что я чего не знаю, я вам говорю, что я не знаю». Хотя, если ты простой человек и не знаешь, то зачем ты пошел на такую должность?», — задал риторический вопрос украинский эксперт.

«Но это нравится людям. Он говорит просто, он говорит, что он — хороший человек. И люди готовы ему поверить», — заметил Погребинский.

Однако политолог заметил, что согласно последнему социологическому опросу, проведенному «центром Разумкова» за последние полтора месяца более, чем на 10% уменьшился процент граждан Украины, которые считают, что страна развивается в верном направлении. Ситуацию, при которой президенту Украины доверяют более 65%, Погребинский назвал «ненормальной», так как такого в истории страны «никогда не было». «Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25−30% населения — не больше», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее «центр Разумкова» опубликовал результат опроса, проведенного в начале октября, согласно которому более всего граждане Украины доверяют армии и президенту.