Киев, , 15:01 — REGNUM Причиной нынешнего оптимизма украинского общества является то, что сначала большинство «украинцев убедили, что ситуация очень плохая» и на этом фоне нынешнее положение на Украине кажется лучше. Об этом 13 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Бывший глава УИНП отметил, что «зашкаливающие» показатели оптимизма в украинском обществе за последние несколько месяцев «не могут не удивлять». Он объяснил это тем, что, по его мнению, нет никаких «объективных оснований» видеть, что на Украине станет или уже становится лучше. Вятрович не может объяснить и то, почему граждане Украины не хотели или не видели положительных изменений за прошедшие пять лет, поэтому политик пришел к выводу, что эти два явления — нежелание видеть положительные достижения прошлой власти и оптимистический настрой по отношению к нынешней власти — в украинском обществе взаимосвязаны.

Вятрович убежден, что всему виной то, что сначала большинство «украинцев убедили, что ситуация очень плохая». Вместе с тем, бывший директор УИНП считает, что все же после Майдана (2014 года — ред.) были достигнуты «серьезные изменения», а значит «есть, что терять». Но общество из режима «полное предательство» перешло в режим «полная победа». А поэтому украинское общество «выискивает позитив даже там, где его пока нет и нет оснований ожидать» — в деятельности парламента, внешней политике, и даже в пресс-марафоне президента Украины, отметил политик.

Вятрович подчеркнул, что «безосновательным оптимизмом» страдает не только общество, но и нынешняя власть, которая «искренне верит в заоблачные темпы экономического роста или в победу в переговорах с Путиным».

Напомним, ранее «центр Разумкова» опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым самый высокий процент недоверия общества имеют представители бывшей власти — Юрий Луценко, Петр Порошенко, Андрей Парубий.