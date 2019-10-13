Москва, , 14:46 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал не сокрушаться в связи со срывом Украиной разведения войск, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Востоке Украины в очередной раз сорвали разведение войск. Но сокрушаться по этому поводу не стоит», — отметил Жириновский.

Парламентарий объяснил свою позицию.

«Задача стоит сконцентрировать в одном месте как можно больше нацбатальонов, которые слетаются сейчас к границе как мухи на мед, и уничтожить их там разом. Новой власти они стали невыгодны. Они — угроза для неё, а не помощники», — указал он.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинский глава государства Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.