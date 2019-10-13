Курган, , 14:35 — REGNUM В пяти районах Курганской области 13 октября проходят выборы депутатов сельских дум. В семи сельских избирательных кампаниях выберут 53 народных представителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Зауралья.

Выборы проходят в Речновскую сельскую думу Лебяжьевского района, Трусиловскую думу Шумихинского района, Белоярскую, Медведскую и Петровскую думы Щучанского района, Юламановскую думу Альменевского района по пятимандатному избирательному округу №1, Нагорскую думу Притобольного района

Напомним, выборы в этих районах были перенесены с 8 сентября 2019 года на октябрь по причине недостатка кандидатов — число депутатских мандатов было равно числу претендентов.

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