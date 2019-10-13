Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Опрос по месту строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины состоялся. Явка на опросные пункты превысила установленный минимум в 1% избирателей.

К 16:00 на пункты пришли 6,51% граждан или 70 712 человек. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос проходит сегодня, 13 октября. Жители города выбирают место для строительства собора. Им предложены площадки за Макаровским мостом и на месте бывшего Приборостроительного завода.

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