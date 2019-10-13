Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Явка на опрос о строительстве храма Святой Екатерины перешла рубеж в 70 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горизбиркома.

По состоянию на 16:00 по местному времени в голосовании приняли участие 70 тысяч 712 горожан. Это 6,51% от числа муниципальных избирателей.

Напомним, опрос о новой площадке для строительства храма Святой Екатерины проходит до 20:00 по местному времени. Горожане должны выбрать, где построить религиозный объект, которому не могли найти место почти десять лет.

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