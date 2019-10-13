Москва, , 13:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило власти США в попытках подорвать работу Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что США на данный момент являются крупнейшим неплательщиком в бюджет организации. На данный момент долг США перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд.

Кроме того, США не выдают визы дипломатам ряда стран, которые должны принимать участие в работе ООН. Это также блокирует работу Всемирной организации.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — сказано в заявлении МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН заявил представителям дипломатического корпуса в Нью-Йорке, что финансовое положение организации резко ухудшилось. За текущий год взносы в организацию не заплатили более 50 государств, в том числе США.