Екатеринбург, 13 октября 2019, 13:40 — REGNUM Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин считает проведение опроса горожан по выбору места строительства нового храма в Екатеринбурге «победой демократии». Он подчеркнул, что общественники внимательно следят за ходом голосования и в случае поступления «сигнала о нарушениях» готовы немедленно выехать на место.
Напомним, что в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли массовые уличные протесты граждан, которые выступили против строительства храма на месте сквера возле Драмтеатра.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проходит опрос горожан по выбору места строительства для нового храма в честь святой Екатерины.