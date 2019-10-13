Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин считает проведение опроса горожан по выбору места строительства нового храма в Екатеринбурге «победой демократии». Он подчеркнул, что общественники внимательно следят за ходом голосования и в случае поступления «сигнала о нарушениях» готовы немедленно выехать на место.

«Для нас очень важно, чтобы этот первый в стране городской опрос прошел открыто, доступно и под наблюдением общественности. Сегодняшний опрос лично я рассматриваю как победу демократии. Майские события, которые происходили в городе, раскалывали наше общество по линии сквер или храм. Но на самом деле нет горожан, которые были бы против сквера или храма. Нам нужно объединять людей. Конфликт был цивилизовано разрешен. Сегодняшний опрос свидетельствует о том, что здравый смысл победил этот конфликт», — заявил председатель свердловской Общественной палаты.

Напомним, что в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли массовые уличные протесты граждан, которые выступили против строительства храма на месте сквера возле Драмтеатра.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проходит опрос горожан по выбору места строительства для нового храма в честь святой Екатерины.