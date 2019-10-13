Киев, , 13:27 — REGNUM Легитимацией «рейдерского захвата» Министерства здравоохранения Украины назвала увольнение государственного секретаря МЗ Артема Янчука бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом Супрун написала 12 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун отметила, что со среды, 9 октября, Янчук находится в декретном отпуске и его увольнение, поддержанное 12 октября на заседании кабмина — было незаконным. Исходя из этого, экс-глава Минздрава Украины обвинила кабмин в «трусости» ввиду того, что Янчука не предупредили о грядущем увольнении. Она также напомнила, что исполнение своих обязанностей перед уходом в декрет Янчук поручил «директору директората стратегического планирования и евроинтеграции» Ирине Литовченко.

Обязанности уволенного Артема Янчука теперь, согласно решению кабмина, будут возложены на Инну Сладкую, кандидатура которой Супрун не устраивает, ввиду того, что кандидатура украинского правительства имеет якобы недостаточно опыта, ввиду того, что «работает в министерстве лишь несколько недель».

Обратившись к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, Супрун заявила, что «вашими руками сегодня легитимировали рейдерский захват Министерства здравоохранения Украины».

Напомним, Артем Янчук был назначен на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения когда Ульяна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. Подчеркнем, что согласно решению кабмина, 12 октября Янчук был уволен с занимаемой им должности.