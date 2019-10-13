Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Опрос о строительстве храма Святой Екатерины восстановит историческую справедливость. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Губернатор сам проголосовал на опросном участке в гимназии №104 за площадку Приборостроительного завода. По словам главы региона, голосование поставит точку в «многолетнем споре».

"Нужно восстановить историческую справедливость», — сказал Куйвашев.

Напомним, в опросе о храме проголосовали уже более 51 тысячи екатеринбуржцев. Это 4,71% избирателей муниципалитета.

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