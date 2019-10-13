Киев, , 12:59 — REGNUM «Преодолением российской блокады» назвал сообщение СМИ о признании ПЦУ Греческой Православной Церковью бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом политик написал 13 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Климкин добавил, что решение Греческой Православной Церкви привело к началу «перезагрузки мирового православного пространства», которое теперь, как полагает бывший министр иностранных дел Украины «не сфокусировано на России».

Подобным образом прокомментировал решение ГПЦ бывший депутат Рады Владимир Арьев. Экс-нардеп уверен, что «церковные дела — это геополитика», а греческая церковь своим решением нанесла «болезненный удар по русскому миру».

Напомним, 12 октября греческий церковный ресурс «Ромфея» сообщил о решении архиерейского собора Элладской Православной Церкви признать законность ПЦУ.