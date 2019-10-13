Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Екатеринбурге фотокорреспондент ИА REGNUM Алексей Колчин не сумел снять процесс голосования в гимназии № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева». Ему запретили это делать.

«Сотрудница какая то подошла и говорит, что против. Говорит, что не даёт разрешения на съёмку. И что нельзя снимать её сотрудников и ход голосования», — сказал фотожурналист.

«Я потом позвонил пресс-секретарю. Они мне перезвонили и сказали, что провели беседу с этой женщиной. Как она сказала, исправили ситуацию», — добавил журналист.

Отметим, что Алексей Колчин был аккредитован при избирательной комиссии Екатеринбурга. Комментария горизбиркома пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, общегородской опрос проходит в Екатеринбурге сегодня, 13 октября. На 51 опросном пункте жители города могут высказать своё мнение по поводу того, где строить храм Святой Екатерины.

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