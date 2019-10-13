13 октября 2019 | Время чтения 14 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:49 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе в турецкой прессе самой обсуждаемой темой повестки дня стала операция вооруженных сил Турции на севере Сирии. Мы постараемся донести новости о развитии событий изо дня в день.

К востоку от реки Евфрата началась операция «Источник мира»

Как сообщает сайт телеканала NTV, операция Турции на севере Сирии к востоку от реки Евфрат с целью создания безопасной зоны началась с поражения целей Отрядов народной самообороны (YPG) в Рас-эль-айне. После расчистки целей вблизи границы турецкие военные пересекут границу. О начале операции под названием «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Твиттере. Турция начала движение территориям к востоку от реки Евфрат. Целью операции «Источник мира» называется борьба с группировками РПК, Отрядами народной самообороны и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турция проинформировала Совбез ООН и НАТО

Как сообщает телеканал NTV, МИД Турции проинформировал страны-члены Совета Безопасности ООН о проведении операции «Источник мира». Представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что в министерство были вызваны послы стран Совета безопасности ООН для введения их в курс дела о ходе новой операции ВС республики «Источник мира» целью которой является уничтожение на севере Сирии организаций Отрядов народной самообороны (YPG)/Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В твиттере министерства национальной обороны Турции также появилось заявление об оповещении о военной операции «Источник мира» стран-партнеров и ООН.

Эрдоган до начала операции пообщался с Путиным

Как сообщает телеканал NTV, Эрдоган по телефону сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что операция на востоке от реки Евфрата откроет путь для политического процесса в Сирии. В ходе беседы Эрдоган заявил, что запланированная военная операция на востоке от реки Евфрата будет способствовать достижению мира и стабильности в Сирии и проложит путь для политического процесса в этом государстве. Подчеркнув, что защита прав и интересов сирийского народа является основой с точки зрения Турции, президент выразил признательность Анкары за конструктивную позицию Российской Федерации в этом процессе.

Нескончаемые заявления из Белого дома

Как сообщает турецкий новостной телеканал NTV, Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонную беседу в прошлое воскресенье вечером (6 октября), а на следующий день из Белого дома начало поступать большое количество заявлений. В ходе телефонного разговора стороны обсудили зону безопасности, которую планируется установить к востоку от Евфрата. Кроме того, два лидера договорились встретиться в Вашингтоне в середине ноября. «Зона безопасности необходима для искоренения терроризма», — заявил президент Эрдоган. В ходе беседы Эрдоган и Трамп подчеркнули, что Турция, которая намерена продолжать борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, предпримет все меры, чтобы больше не возникало подобных проблем в регионе.

Зеленый свет от СШАтурецкой операции в Сирии

Как передает турецкий телеканал CNN Türk, США после беседы Трампа с Эрдоганом объявили о том, что Турция проведет операцию на севере Сирии, и американские войска не будут находиться в указанном регионе. «Вооруженные силы США не будут участвовать в этой операции», — говорится в письменном заявлении, в котором отмечается, что Турция будет нести ответственность за боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченных в регионе за последние два года. Было заявлено: «Сегодня президент Дональд Трамп побеседовал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция в ближайшее время начнет давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут участвовать в этой операции, и американские войска не будут находиться в упомянутом регионе, поскольку они одержали победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Пентагон предупреждает

Заявление также поступило из Пентагона. В интервью агентству Sputnik представитель Пентагона майор Шон Робертсон заявил, что любая несогласованная операция, которую Турция может провести в Сирии, вызовет серьезную озабоченность у США. «Поскольку такая ситуация наносит ущерб нашим общим интересам, связанным с обеспечением безопасности на северо-востоке Сирии», — сказал Робертсон.

Что Трамп предложил Эрдогану?

Интернет-издание Aktif Haber рассказала читателям о сделке между Трампом и Эрдоганом, которую обнародовала The Washington Post. Трамп якобы предложил Эрдогану неожиданную торговую сделку. Она включает в себя вопрос о выводе Турции из программы истребителей F-35, соглашение о торговле на 100 миллиардов долларов и визит Эрдогана в Белый дом.

Американцы вывели своих военных

Как сообщает газета Sözcü, президент Турции, отвечая на вопрос представителей прессы о заявлении Белого дома о безопасной зоне, сказал следующее: «После нашей беседы с господином Трампом американские военные начали уходить из региона. В настоящее время по этому вопросу есть ответственные люди, которые работали ранее, и будут работать сообща. Вы знаете, это не что-то новое, мы давно это обсуждали. Господин Трамп дал указание по этому вопросу, он приказал американским военным уйти, но это немного затягивается. Между тем, несмотря на задержку, и американская, и наша делегация всегда проводили встречи в регионе. Теперь эти переговоры будут продолжены с той же решимостью. Потому что у нас есть четкая цель. Мы всегда говорили: мы можем внезапно начать операцию. Мы продолжаем придерживаться этой решимости. Потому что мы никогда не сможем принять существование угрозы исходящей от террористических организаций в отношении нашей страны у наших границ».

Белый дом: США выводят свои войска с востока Евфрата

Согласно информации турецкого телеканала CNN Turk со ссылкой на заявление Белого дома, Вашингтон будет выводить свои войска из региона, но вряд ли окажет поддержку Турции в этой операции. Власти США также объявили, что эвакуировали два наблюдательных пункта в Тель-Абьяде и Рас-эль-айне. «Турция в ближайшее время начнет ранее запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут участвовать в этой операции, а также не будут поддерживать в ней турецкую сторону», — говорится в сообщении Белого дома.

YPG: США не выполнили свое обещание, мы будем защищаться

Турецкая редакция телеканала Euronews сообщила о реакции Сирийских демократических сил (SDF), возглавляемые Отрядами народной самообороны (YPG), после того как Вашингтон дал зеленый свет Турции на проведение трансграничной операции на востоке от реки Евфрат на севере Сирии. Согласно заявлению YPG, Соединенные Штаты отступили от границы с Турцией, «не сдержав свое обещание», и что YPG будут защищать себя в регионе и противостоять операции Турции. «Вывод американских войск с северо-востока Сирии окажет огромное «негативное влияние» на борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американские войска не выполнили своих обещаний и начали отступать от границы с Турцией. Сейчас Турция начала готовиться к вторжению на север и восток Сирии», — говорится в заявлении организации.

ООН: Турция дала нам необходимые гарантии по гуманитарным вопросам

По данным новостного сайта Samanyolu Haber, ООН сделала заявление, в котором говорится, что Турция дала гарантии по гуманитарным вопросам, однако у ООН есть «горький опыт» в отношении безопасных зон. Кроме этого, ООН заявила о подготовке плана на случай непредвиденных обстоятельств и начала миграции из севера Сирии. Организация подчеркнула необходимость обеспечения доступа в регион для оказания продовольственной и медицинской помощи нуждающимся. Также ООН потребовала от Турции при проведении операции обратить внимание на безопасность мирных жителей. «Турция дала нам необходимые гарантии по гуманитарным вопросам», — заявил заместитель генерального секретаря ООН, региональный гуманитарный координатор по сирийскому кризису Панос Мумцис. Он также добавил, что организация готова к координации с Турцией.

Заявление Евросоюза о возможной сирийской операции

Как сообщает TR724, пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Коджанчич ответила на вопросы о возможной операции к востоку от Евфрата на своей ежедневной пресс-конференции. «ЕС понимает законные интересы безопасности Турции, но с самого начала заявляет, что кризис в Сирии может быть разрешен политическими путём, а не военными», — сказал Коджанчич. Кроме этого пресс-секретарь ЕС подчеркнула, что Европа поддерживает процесс политического урегулирования инициированный ООН, а также единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Трамп пригрозил стереть экономику Турции

Как сообщает турецкий телеканал CNN Türk, Трамп вновь пригрозил разрушить экономику Турции. На этот раз из-за операции на северо-востоке Сирии. Американский президент заявил, что сделает это, если Турция сделает что-либо, что перейдет за рамки [личных договоренностей между Эрдоганом и Трампом — А.А.]. «Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я, при всей своей огромной и непревзойденной мудрости, сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал Трамп.

Сенаторы США подготовили слишком суровый закон о санкциях

Как сообщили турецкие СМИ, в США сенаторы-республиканцы и демократы предложили ввести широкомасштабные санкции в отношении Анкары, если турецкие военные не покинут Сирию. Сенатор от Республиканской партии от штата Южная Каролина и председатель Комитета по вооруженным силам сената Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии от штата Мэриленд Крис Ван Холлен объявили об общем согласии на введение санкции в отношении Турции. В санкционный список, который состоит из семи этапов, входят имена Эрдогана и его окружения.

США и России не поддержали совместную резолюцию по Турции в Совбезе ООН

Как сообщает газета Cumhuriyet, решение об осуждении Турции со стороны Совета Безопасности ООН из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирии не было принято. Причиной оказалось то, что США и Россия наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по осуждению Турции, в то время как 6 стран осудили эту операцию. Германия, Бельгия, Польша, Франция, Великобритания, Эстония призвали Анкару прекратить односторонние военные действия в Сирии, заявив, что эта операция не станет ответом на текущие проблемы безопасности Турции. США и Россия сделали свои собственные заявления после встречи, не согласившись с текстом совместного осуждения.

Германия ответила на угрозы Эрдогана открыть двери в Европу для беженцев из Сирии

Как передает турецкая служба DW, немецкие политики раскритиковали Эрдогана за его слова о том, что Турция откроет двери для беженцев в Европу, если они будут называть операцию Анкары на севере Сирии «оккупацией». Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, комментируя угрозы Эрдогана, заявил, что «турецкий президент не имеет права диктовать политикам не говорить правду». Реттген — одна из самых опытных фигур во внешнеполитических вопросах партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Германии (ХДС). В своем интервью телеканалу «Феникс» он сказал следующее: «Мы абсолютно не можем согласиться с тем, что Эрдоган диктует нам не говорить правду, как она есть. Именно эти слова Эрдогана, по сути, являются поводом для того, чтобы показать европейцам, что мы, как Запад, так не действуем. Еще более тяжелым является тот факт, что за (то, что хотят запретить европейцам, то есть) критику политики Эрдогана, в Турции сажают людей в тюрьму. Тем более что курдская оппозиция, ее руководство уже давно находится в тюрьме. Это еще одна причина, по которой мы должны говорить о происходящем, как есть. Потому что мы знаем, что Турция и Эрдоган нуждаются в нас. У нас тоже есть интересы. Однако я могу с уверенностью сказать, что Турция нуждается в Германии и Европе больше».

Официальный ответ Эрдогану от Евросоюза

Председатель Европейского совета Дональд Туск, посетивший Южный Кипр, ответил на угрозы Эрдогана о том, что «если Европа попытается квалифицировать операцию Анкары в Сирии как оккупацию, тогда Турция откроет двери и отправит 3,6 миллиона беженцев в ЕС». Туск в своем письменном заявлении в соцсетях рассказал об отношении к операции Анкары на северо-востоке Сирии. «Турция должна понимать, что вероятность того, что её действия приведут к очередной гуманитарной катастрофе, является нашей главной заботой. Мы считаем неприемлемым, что беженцы используются как оружие и для того, чтобы нас шантажировать. Я считаю угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными», — написал глава Евросовета.

342 боевика нейтрализованы

Как сообщает турецкий телеканал NTV, в ходе операции «Источник мира» в Тель-Абьяде и Рас-эль-айне проводятся артиллерийские обстрелы по объектам группировки Отряды народной самообороны (YPG)/Рабочая партия Курдистана. Число боевиков, нейтрализованных в ходе операции, выросло до 342. На третий день операции от них были освобождены села Тель-Халеф и Асфар-Неджар. YPG использовал церковь в Тель-Абьяде в качестве укрытия и штаба. Члены YPG / РПК сжигают шины и дизельное топливо на западе и востоке от районного центра Тель-Абьяд, чтобы беспилотники, принадлежащие турецкой армии, не могли снимать изображения и передавать цели авиации и артиллерии. Из-за горящих шин и дизельного топлива в небе образовались черные облака. Также со стороны юго-запада Тель-Абьяда слышны звуки перестрелок. Турецкий истребитель F-16 разбомбил укрытие, из которого велся обстрел из пулемётов. Всего в Тель-Абьяде и Рас-эль-айне было освобождено 20 деревень. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция проходит успешно, как и планировалось. «До сих пор было нейтрализовано 342 террориста», — отметил министр.

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Состоялось второе заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турции и Сербии

Как сообщает газета BirGün, состоялось второе заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турции и Сербии. Эрдоган отправился в Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича. «Мы отмечаем 141-ю годовщину установления дипломатических отношений с Сербией. На двусторонней встрече с президентом Вучичем мы обсудили все аспекты наших отношений», — сказал турецкий президент журналистам. Эрдоган заявил, что в последние годы была проведена большая работа по углублению сотрудничества, которое укрепилось, в частности в экономике. «В прошлом году мы провели первую встречу стратегического сотрудничества высокого уровня. В этом году уже вторую. Вы знаете, что мы придаем большое значение институционализации этих и подобных механизмов и мы выполняем их на высоком уровне, а с другой стороны, наши министры иностранных дел полностью выполняют свою работу. Бизнес-форум, организованный совместно с г-ном Вучичем, организацией DEIK и Торгово-промышленной палатой Сербии, прошел успешно», — отметил он. На встрече президента Турции и его сербского коллеги была поднята косовская тема. Отвечая на вопрос журналиста о признании Косово Эрдоганом, Вучич ответил вместо своего визави, заявив, что «Турция действовала в своих интересах, мы не собираемся учить Турцию у себя в гостях».

Россия и Турция договорились о торговле в национальных валютах

Как сообщает издание Haberrus.com, Россия и Турция перейдут на расчёты в национальных валютах. Соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах было подписано 4 октября министерством финансов России и министерством казначейства и финансов Турции. Целью соглашения является постепенный переход к использованию турецкой лиры и российского рубля при взаиморасчетах.

Протесты уволенных правительством граждан растут

Согласно интернет-изданию TR724, по всей стране продолжаются протесты жертв, уволенных с работы за последние три года в результате постановлений правительства (KHK). Для того, чтобы лучше доносить свои требования, жертвы правительственных постановлений решили создать собственный канал KHK TV (переводится как «Правительственное постановление ТВ») на платформе Youtube. Пострадавшие от постановлений правительства со всех уголков страны направились на автобусах для протеста в Анкару, однако при въезде в столицу они были остановлены полицией. Депутат от партии Saadet от провинции Конья Абдулкадир Карадуман прибыл в Анкару, где были остановлены автобусы для поддержки. Карадуман подчеркнул, что люди, которых правящая Партия справедливости и развития (ПСР) оставила на произвол судьбы, заявив, что они будут питаться лишь «коркой от деревьев», должны иметь право искать решения несправедливости законными путями. Между тем, у платформы «Правительственные постановления», которая занимается решением вопросов жертв правительственных постановлений растёт поддержка как внутри Турции, так и из-за рубежа. Дирк Берендт, министр юстиции и борьбы с дискриминацией Берлина, опубликовал сообщение о поддержке на своей странице в социальных сетях. В снятом видео немецкий политик выразил обеспокоенность нелегитимными действиями Турции в отношении своих граждан.