Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В опросе о строительстве храма Святой Екатерины приняли участие уже 51 тысяча 158 екатеринбуржцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горизбиркома.

В голосовании поучаствовало уже 4,71% избирателей муниципалитета. Данные указаны по состоянию на 14:00 по местному времени.

Напомним, опрос о храме проводится сегодня до 20:00 по местному времени. Пока, по данным экзитполов, лидирует площадка на месте бывшего здания Приборостроительного завода.

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