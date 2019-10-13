Киев, , 12:19 — REGNUM С критикой работы журналистов в ходе пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил известный украинский врач Евгений Комаровский 12 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Комаровский отметил, что за 14 часов в ходе пресс-марафона ни один журналист не упомянул таких слов, как «врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер».

«Ни о каких детских домах или детских садах речь не шла», — отметил врач.

Зато, как отметил, Комаровский как минимум 25 раз звучала фамилия президента США. Такое невнимание журналистов к социально значимым вопросам для украинского общества Комаровский назвал «диагнозом журналистике».

Напомним, 10 октября в Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.