Киев, , 12:05 — REGNUM В ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал себя «лидером из народа». Об этом 13 октября написал эксперт «Украинского института будущего» Игорь Попов на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что есть теория, по которой политических лидеров принято делить на два типа. Один из них — лидер с «уникальными характеристиками», по которым четко видно превосходство по сравнению с другими гражданами. Такой лидер «более образованный, мыслящий только глобально, IQ самый высокий в стране, лидер пишет поэзию, придумывает стратегии, дает советы академикам», — отметил Попов.

Второй тип Попов охарактеризовал как «парень из народа». И перечислил, что такому лидеру присуще «сходство с рядовыми гражданами, общие проблемы, одинаковые мечты, понимание своих граждан «по горизонтали».

«Пресс-марафон Президента Украины еще раз подчеркнул его естественное позиционирование — лидер из народа, без лишнего пафоса и с признанием того, что не во всех вопросах досконально разобрался», — подчеркнул эксперт.

Попов также добавил, что подобному образу Зеленского не хватает «внедрения реального народовластия, включая действенный механизм местных и всеукраинских референдумов», «открытые списки на выборах», «и четкая реакция на петиции и уличные митинги», — подытожил эксперт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник о результатах пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского заявил, что некоторые ответы украинского лидера на вопросы журналистов демонстрируют, что он «сам не понял, что он уже президент и за каждое своё слово должен нести ответственность».