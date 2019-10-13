13 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 11:56 — REGNUM Архиерейский собор Элладской православной церкви под председательством архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима в ходе внеочередного заседания, которое состоялось в субботу, 12 октября 2019 года, принял решение, которое воспринимается как официальное признание Православной церкви Украины. Напомним, что ПЦУ была создана в декабре 2018 года в Киеве из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В начале января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новосозданной структуры митрополиту Епифанию. А ранее, в октябре 2018 года, Синод Константинопольского патриархата отозвал свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под опеку Московского патриархата и объявил о создании своего подворья в Киеве.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Архиепископ Иероним II Evripidis Stylianidis

Создать новую Церковь не так сложно, как добиться ее признания. Начиная с декабря прошлого года, этот вопрос в отношении ПЦУ волновал весь православный мир и в какой-то мере католический, до которого доходило эхо ожесточенных споров между двумя условными лагерями, Константинопольского патриархата и Московского патриархата. В определенный момент проблема признания/непризнания стала доминировать, создавая впечатление, что она является лишь поводом для мерения силами «москвичей» и «греков». Обе стороны начали набирать союзников, в ход пошла и челночная дипломатия «миротворцев», предлагавших все решить в ходе специально созванного Всеправославного совещания. Однако два патриархата, прибегнув к различной аргументации, одинаково не поддержали предложение «миротворцев». Тем временем спровоцированный нарушением православного статус-кво на Украине раскол стал перекидываться в некоторые Церкви, где часть епископата публично выступила в поддержку Константинополя, а часть — в поддержку Москвы. Но все выжидали, кто сделает решительный шаг первым. И таковой оказалась Элладская православная церковь.

Дело не только в том, что с Фанаром ее связывает «греческое православие». Сама структура Элладской церкви, в которой 30 из 81 епархий номинально подчиняются Константинопольскому патриархату, а епархии Крита и Додеканеса и монастыри Афона находятся под прямой его юрисдикцией, уже говорит о многом. Но даже в этой ситуации Архиерейский собор Элладской православной церкви умудрился так сформулировать свои выводы, что они заставляют задуматься, о чем же идет речь. С одной стороны, как говорится в коммюнике, архиепископ Иероним предложил признать автокефалию Православной церкви Украины. С другой стороны, Архиерейский собор вроде бы одобрил предложение своего главы, но сформулировано оно как признание канонического права Фанара «даровать автокефалию», равно как и привилегии предстоятеля Элладской церкви «далее заниматься вопросом признания Церкви Украины». Теперь эксперты ждут того, будет ли Иероним и вслед за ним епископы поминать имя митрополита Епифания за богослужением, не говоря уже о сослужении.

Митрополит Епифаний Gov.ua

Некоторые издания утверждают, что их первая совместная служба пройдет 19 октября в Салониках. Но на сайте ПЦУ обозначено, что с 17 по 24 октября их глава будет в США. Вместе с тем Епифаний заявил: «Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции Блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквами во всех сферах… Верю, что в скором будущем буду иметь радость посетить близкие моему сердцу Афины и лично передать наши чувства любви и уважения Блаженнейшему архиепископу Иерониму, братьям-иерархам и всей полноте Церкви Греции». Также с Иеронимом связался по телефону патриарх Варфоломей, который, по данным греческого портала ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, поблагодарил его и епископат за поддержку. Что касается УПЦ МП и Московского патриархата, то с их стороны официальных комментариев пока не последовало.

Единственно, в интервью российским информационным агентствам заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что Священный синод Русской православной церкви в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви на Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами. Но «российский фактор», похоже, коалиция «греков» собирается эксплуатировать активно. Даже католические эксперты, люди со стороны, обратили внимание на распространение греческими изданиями информации о том, что в ходе Архиерейского собора ряд епископов заявляли о «давлении, которое якобы оказывалось на Греческую церковь со стороны Московского патриархата». В частности, Русской церкви припомнили «панславизм», который «начался при Сталине», отсылая к истории созыва Всеправославного совещания в Москве в 1948 году, которое бойкотировали Фанар и другие «греческие» Церкви.

Николай Балашов Александр Филиппов

Между тем по факту Архиерейский собор Элладской православной церкви с точки зрения политики если кому и создал проблемы, то, скорее, администрации нового украинского президента Владимира Зеленского. Дело в том, что томос об автокефалии и создание Православной церкви Украины с полным основанием может относить к своим заслугам экс-президент Петр Порошенко, который сделал их важным элементом собственной избирательной кампании. Это ему, правда, не помогло во время голосования. Но сейчас, когда Порошенко открыто выступает против Зеленского, поддержка ПЦУ со стороны Элладской церкви позволит бывшему президенту записать себе дополнительный плюс. Помимо того, это и повод потребовать от Зеленского выполнения условий предоставления томоса со стороны Констатинопольского патриархата, который рассчитывает получить в свою собственность знаковые украинские храмы и монастыри. Трудно сказать, подразумевал ли это Архиерейской собор Элладской православной церкви, но он подыграл реваншу Порошенко.