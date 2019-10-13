Анкара, , 11:52 — REGNUM Турецкие войска захватили населенный пункта Сулук на северо-востоке Сирийской Арабкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Населенный пункт Сулук расположен в 10 километрах от границы Сирийской Арабской Республики с Турцией. Он находится в районе Эт-Телль-эль-Абьяд.

По сообщению минобороны Турции, город был занят турецкими войсками совместно с силами «Сирийской свободной армии». В настоящий момент они обеспечивают безопасность в городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований.