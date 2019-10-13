Киев, , 11:25 — REGNUM О риске прийти к ситуации, в которой радикалы либо «опрокинут власть», либо вынудят власть «раздавить себя» заявил депутат Рады Максим Бужанский 12 октября в эфире передачи «Народ против» на украинском телеканале ZIK.

Бужанский отметил, что отведение войск в Донбассе «назад на 1000 шагов» капитуляцией не является. Для сравнения он привел пример Крыма, на территорию которого ни один человек не поехал умирать, воюя за Украину.

«А отвести войска назад на 1000 шагов для того, чтоб сделать следующий шаг к достижению мира — это не капитуляция. Это всего лишь отвести наши войска на 1000 шагов», — подчеркнул политик.

Депутат Рады также отметил, что положительный пример разведения войск в Станице Луганской дал «надежду на дальнейшие успешные подобные акции». Но добавил, что по его предположению «эта надежда в свою очередь вызвала опасения у ряда националистических сил. Что если это получится и если это станет основой для дальнейшего мирного процесса, то их роль будет практически нивелирована», — добавил нардеп.

«К чему мы пришли? Мы сейчас заходим в противостояние, рискуем зайти в жесткий клинч, где националистические силы имеющие 1−1,5−2 — не важно — минимальный процент поддержки либо опрокинут легитимную власть, если власть проявит слабость. Либо вынудят власть раздавить себя, демонстрируя силу и преследуя их по закону. Если войдет в клинч. Ни то, ни другое не на пользу нашему государству. Это нас убьет», — подытожил Бужанский.

Напомним, ранее представители националистических батальонов заявляли о том, что в случае отведения войск ВСУ с позиций в Донбассе в рамках процесса мирного урегулирования, они займут позиции этих украинских военных. Позже они выполнили свое обещание, прорвавшись на позиции в Донбассе. Отметим, что в ходе пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского ему был задан вопрос о возможном силовом разгоне представителей националистических батальонов в Донбассе, на что тот ответил что «силой и дурак может». И заявил, что с «ветеранами» нужно разговаривать и доносить до них свою «позицию». Но признал, что присутствие в Донбассе вооруженных ветеранов это «неправильно».