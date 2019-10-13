13 октября 2019 | Время чтения 7 мин

И как обычно в манифестациях жилетов Иисус был среди нас. Распространённая версия утверждает, что речь идёт об одном актёре, примкнувшем к жилетам, но может быть это был ОН? Он не шагал ещё по водам, но он нёс крест и его лицо...мистика!

Эдуард Лимонов, , 11:08 — REGNUM Я вообще-то ЗА жилетов, считаю нужным здесь это сейчас ещё раз декларировать. Я на их стороне. Потому переживаю бросающееся в глаза угасание их движения. И опасаюсь что они покажут сегодня скромные результаты, то есть количественно их будет, предполагаю, немного. Дай Бог, чтобы я был неправ.

Жёлтый жилет

Маршрут основной манифестации будет такой.

Собираются они на площади Бастилии (со стороны Бульвара Richard Lenoir) c 10 часов до 12 часов. И в 12 часов начало движения. Маршрут вкратце будет таков:

Bastille — Republique — Barbes — Pereire — Porte Maillot, общая протяжённость маршрута 10 километров.

Будут они проходить и по бульвару Beaumarchais и по улице des Filles du Calvaire. По бульвару Бомарше я там сотни раз проходил, жил рядом на улице Тюренн, а на этой улице девочек, — Filles du Calvaire жил и думаю до сих пор живёт мой приятель Жоэль, кинорежиссёр, у него я как-то познакомился с актрисой Фанни Ардан. (Это не хвастовство, просто должен же я обозначить что я там свой, и мол верьте моей информации).

Так что места мне хорошо знакомые.

Париж, я похвалюсь, я знаю, пожалуй лучше чем коренной парижанин, поскольку приятелей имел соответствующих, парижских парней дальше ехать некуда, выросших в его дворах, и сам очень интересовался.

Движению жилетов, когда они появились, я был рад и правильно характеризовал их как «анпиловцев» после того как слетал в Paris и познакомился c жилетами и прошёл с ними по маршруту часов пять под дождём и градом и сопровождаемый полицейскими.

«Жилеты» и в самом деле французский народ, простой и народный народ, какими были и анпиловские бабУшки и мужики. Жилеты их разрисованы шариковыми ручками как у подростков всякими честными изречениями, часто кажущимися глупостями пресыщенной буржуазии. Я их нежно люблю, что называется, и мне грустно, что они, кажется, уступают Францию банковским силам — макронистам (жилеты называют их неофашистами), союзу банков с продажными СМИ и продажной полицией.

Но я честно смотрю на происходящее.

«Gilets Jaune Magazine» под заголовком «Явное понижение количества манифестантов» пишет по результатам прошлой субботы — 5 октября 2019: «Акт 47-ой: участвовали 18 634 по всей Франции».

И даёт основные новости движения:

Жером Родригес призывает к единению протестов

«Мы были вместе на праздновании L'Humanite (то есть с коммунистами, ЭЛ), враг — это Макрон.»

В Бресте — жёлтые жилеты вышибли дверь в помещение, где проходила встреча Макрона с молодёжью.

В Тулузе полицейский был сбит на землю, так жёлтый жилет его охранял.»

Жду, что пришлёт Yvan Hardoy, ждём.

Вот, прислал.

«Акт 48-ой, хроника анонсированной смерти?

А вот и нет, тысяча человек приблизительно на маршруте от Бастилии к порту Майо. Чаще всего пели, лицом к солнцу!

(…)

Антифа были на месте, однако почему-то оставались дискретными весь день!

Маркс писал в «18 брюмера Луи Бонапарта»:

Антифа сегодня как пародия на войну в Испании.

Однако же, они имеют в определённом смысле их место в манифестациях (…)

Чтобы вернуться к сегодняшнему дню, но всё ведь связано, CSI (синяя полоса на касках) и CRS (жёлтая полоса) долженствующие поддерживать порядок не нашли необходимым надевать свои каски, толпа манифестантов вела себя динамично, но не агрессивно.

Страсти разгорались только когда антикриминальные бригады или полицейские-мотоциклисты появлялись, почти как провокаторы.

Так на бульваре (в моё время это была улица, ЭЛ) des Filles du Calvaire, который разделяет III-ий и XI-ый аррондисманы, когда они стояли в масках и вооружённые LBD (ружья для стрельбы каучуковыми пулями).

Гнев многих десятков жилетов, оказавшихся перед ними, отделённых лишь простым заслоном CSI (лица открытые и в пилотках).

Жилеты стали кричать, чтобы те сняли маски: «Вы не имеете права!», «Это только для антитеррористической полиции!», «Почему вы скрываете себя ?!», «Убийцы!», «Проститутка Макрон!», «Беналла!» (бывший коррумпированный охранник Макрона, помните «дело Беналла!», ЭЛ), и так на протяжении долгих минут.

Поняв ситуацию, командир CSI дискретно попросил этих с ружьями и в масках уйти, чтобы деблокировать ситуацию, поскольку манифестанты оставались на месте. Но полицейские в масках подчинялись своей собственной иерархии (их командиров как всегда не было на месте) и не хотели, видимо, дважды потерять лицо, уступив и жилетам и офицеру CSI. Всё же было необходимо, чтобы они ушли, поскольку история могла дегенерировать из-за них, и они всё же подчинились офицеру, несмотря на то, что они не находились под его командованием.

Ситуация повторилась далее на бульваре de Courcelles (между VIII-ым и XVII-ым в этот раз), но с полицейскими мотоциклистами («вольтижерами»), те стояли в линию в 50 метрах от манифестантов. Закончилось всё как и в прошлый раз тем, что «вольтижеры» ретировались, поскольку кортеж отказывался идти.

Интересно, что во время этих двух эпизодов рядом можно было наблюдать так называемых «petites frappes» (мелкие закопёрщики, что ли, ЭЛ), они завсегдатаи движения антифа и не носят жилетов. Так они пытались призвать жилетов продолжать их путь без протестов против полицаев в масках и «вольтижеров», под тем предлогом, что лучше себя поберечь «для более важных акций».

В какую игру они играли, либо они добровольные провокаторы по отношению к силам порядка, либо хотели быть модераторами в неподходящий момент, когда гнев легитимен? Агенты полиции не сделали бы лучше.

Дефиле продолжало свой путь в ритме тамбуров, свистков и сирен.

Рядом со знаменем Парижской Коммуны, цветок лилии, палестинский и французский государственный флаги.

Сюрприз! В богатых кварталах, парижане более часто, чем обыкновенно, поощряли жилетов, делая им из окон дружелюбные знаки. Или это последствие слияния с экологистами в прошлую субботу?! Les babas-cool (богатые сынки, ЭЛ) в поддержку жилетов!

И как обычно в манифестациях жилетов Иисус был среди нас.

Распространённая версия утверждает, что речь идёт об одном актёре, примкнувшем к жилетам, но может быть это был ОН?

Он не шагал ещё по водам, но он нёс крест и его лицо… мистика!

В конце-концов он заявил, что требует пересмотра своего процесса, поскольку он был жертвой юридической ошибки.

Усиленным таким подкреплением, будущее представляется жилетам в лучшем виде! До свиданья на Акте XLIX!»

Спасибо, Иван, отличный наблюдатель.

ТУЛУЗА. В эту субботу столицей протеста выступила Тулуза — Розовый город, как её называют французы.

О Тулузе нужно знать, что жители Тулузы — потомки катаров (они же альбигойцы), их насильно и довольно поздно присоединили к Франции, на этой земле прошли крестовые походы против катаров, их вырезали только так, и это здесь папский нунций воскликнул знаменитое «Убивайте всех, Господь своих разберёт!»

Полиции было очень много, были вызваны полицейские подкрепления из Бордо и Марселя.

Первые столкновения начались на рю Эльзас-Лотарингия, продолжились на рю Баярд. Тулузские жилеты стали кидать в полицию камни, получили в ответ гранаты со слезоточивым газом и струи водомётов.

В конце-концов протестующие были зажаты между станциями метро «Жанн д'Арк» и «Жан Жорес».

Беспорядки закончились только к 18.30.

Арестованы 17 человек, двое пострадали, один полицейский и один протестующий, так что счёт ничейный.

Привет потомкам катаров! У них даже граф Тулузский — глава государства, был катаром-еретиком.