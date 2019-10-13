Эдуард Лимонов, 13 октября 2019, 11:08 — REGNUM Я вообще-то ЗА жилетов, считаю нужным здесь это сейчас ещё раз декларировать. Я на их стороне. Потому переживаю бросающееся в глаза угасание их движения. И опасаюсь что они покажут сегодня скромные результаты, то есть количественно их будет, предполагаю, немного. Дай Бог, чтобы я был неправ.
Маршрут основной манифестации будет такой.
Собираются они на площади Бастилии (со стороны Бульвара Richard Lenoir) c 10 часов до 12 часов. И в 12 часов начало движения. Маршрут вкратце будет таков:
Bastille — Republique — Barbes — Pereire — Porte Maillot, общая протяжённость маршрута 10 километров.
Будут они проходить и по бульвару Beaumarchais и по улице des Filles du Calvaire. По бульвару Бомарше я там сотни раз проходил, жил рядом на улице Тюренн, а на этой улице девочек, — Filles du Calvaire жил и думаю до сих пор живёт мой приятель Жоэль, кинорежиссёр, у него я как-то познакомился с актрисой Фанни Ардан. (Это не хвастовство, просто должен же я обозначить что я там свой, и мол верьте моей информации).
Так что места мне хорошо знакомые.
Париж, я похвалюсь, я знаю, пожалуй лучше чем коренной парижанин, поскольку приятелей имел соответствующих, парижских парней дальше ехать некуда, выросших в его дворах, и сам очень интересовался.
Движению жилетов, когда они появились, я был рад и правильно характеризовал их как «анпиловцев» после того как слетал в Paris и познакомился c жилетами и прошёл с ними по маршруту часов пять под дождём и градом и сопровождаемый полицейскими.
«Жилеты» и в самом деле французский народ, простой и народный народ, какими были и анпиловские бабУшки и мужики. Жилеты их разрисованы шариковыми ручками как у подростков всякими честными изречениями, часто кажущимися глупостями пресыщенной буржуазии. Я их нежно люблю, что называется, и мне грустно, что они, кажется, уступают Францию банковским силам — макронистам (жилеты называют их неофашистами), союзу банков с продажными СМИ и продажной полицией.
Но я честно смотрю на происходящее.
«Gilets Jaune Magazine» под заголовком «Явное понижение количества манифестантов» пишет по результатам прошлой субботы — 5 октября 2019: «Акт 47-ой: участвовали 18 634 по всей Франции».
И даёт основные новости движения:
Жером Родригес призывает к единению протестов
Жду, что пришлёт Yvan Hardoy, ждём.
Вот, прислал.
«Гегель где-то заметил, что все крупные события и исторические персонажи повторяют себя так сказать два раза: первый как трагедия, второй раз как фарс: Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора (La Montagne) c 1848 по 1851 вместо Горы 1793−1795, племянник вместо дяди.»
Спасибо, Иван, отличный наблюдатель.
ТУЛУЗА. В эту субботу столицей протеста выступила Тулуза — Розовый город, как её называют французы.
О Тулузе нужно знать, что жители Тулузы — потомки катаров (они же альбигойцы), их насильно и довольно поздно присоединили к Франции, на этой земле прошли крестовые походы против катаров, их вырезали только так, и это здесь папский нунций воскликнул знаменитое «Убивайте всех, Господь своих разберёт!»
Полиции было очень много, были вызваны полицейские подкрепления из Бордо и Марселя.
Первые столкновения начались на рю Эльзас-Лотарингия, продолжились на рю Баярд. Тулузские жилеты стали кидать в полицию камни, получили в ответ гранаты со слезоточивым газом и струи водомётов.
В конце-концов протестующие были зажаты между станциями метро «Жанн д'Арк» и «Жан Жорес».
Беспорядки закончились только к 18.30.
Арестованы 17 человек, двое пострадали, один полицейский и один протестующий, так что счёт ничейный.
Привет потомкам катаров! У них даже граф Тулузский — глава государства, был катаром-еретиком.