Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Явка на опрос о храме в Екатеринбурге превысила необходимый минимум в 2,5 раза. Данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

По состоянию на 12:00 по местному времени на опросе проголосовали 28 тысяч 18 человек. Это 2,58% от числа избирателей в муниципалитете.

Явка уже преодолела необходимый минимум для того, чтобы опрос признали состоявшимся — для этого нужно было, чтобы в городе проголосовало более 1% избирателей.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос о храме Святой Екатерины. Жители города смогут проголосовать за свой вариант до 20:00 по местному времени.

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