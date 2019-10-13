Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Екатеринбурге создаётся новая история города благодаря проведению опроса о храме Святой Екатерины. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Мэр Александр Высокинский Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам градоначальника, сейчас Екатеринбург находится «в авангарде» в сфере работы с населением. В опросе о храме используются новые механизмы взаимодействия с обществом, считает Высокинский.

«Считаю, что рождается новая история города», — сказал Высокинский.

Напомним, в Екатеринбурге проходит опрос о храме Святой Екатерины. Ранее мэр города лично принял участие в голосовании.

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