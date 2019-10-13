Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге после открытия участков для проведения опроса по выбору места строительства нового храма начал работу центр общественного наблюдения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок опроса в Екатеринбурге 2.13 Алексей Банников

«Главная задача центра — это прозрачность и доступность информации о ходе проведения опроса, чтобы все всё видели», — отметил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

В центре идёт видеонаблюдение за участками по проведению опроса.

Отметим, что наблюдать за ходом опроса в режиме он-лайн могут и простые граждане. На официальном сайте мэрии Екатеринбурга опубликованы пункты голосования и видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проходит опрос жителей города о месте строительства нового храма в честь святой Екатерины. На данный момент в голосовании приняли участие более семи тысяч горожан.

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Напомним, что екатеринбуржцам предлагают выбор из двух мест под строительство храма: территория бывшего приборостроительного завода по улице Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

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